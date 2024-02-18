Велика Британія та міжнародні союзники, забезпечать Україну тисячами нових безпілотників з підтримкою штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що такі дрони прагнуть розгорнути у великі флотилії, вони контактуватимуть для націлення на позиції противника і не контролюватимуться людьми-операторами.

За інформацією західних розробників технологій, що це може дозволити Україні розбити певні російські позиції.

Вказується, що безпілотники планують відправити в Україну протягом декількох місяців, проте терміни можуть змінитися.

Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.