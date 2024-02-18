Велика Британія та міжнародні союзники, забезпечать Україну тисячами нових безпілотників з підтримкою штучного інтелекту.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що такі дрони прагнуть розгорнути у великі флотилії, вони контактуватимуть для націлення на позиції противника і не контролюватимуться людьми-операторами.
За інформацією західних розробників технологій, що це може дозволити Україні розбити певні російські позиції.
Вказується, що безпілотники планують відправити в Україну протягом декількох місяців, проте терміни можуть змінитися.
Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.
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Велика Британія та міжнародні союзники, забезпечать Україну тисячами нових безпілотників з підтримкою штучного інтелекту.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що такі дрони прагнуть розгорнути у великі флотилії, вони контактуватимуть для націлення на позиції противника і не контролюватимуться людьми-операторами.
За інформацією західних розробників технологій, що це може дозволити Україні розбити певні російські позиції.
Вказується, що безпілотники планують відправити в Україну протягом декількох місяців, проте терміни можуть змінитися.
Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.