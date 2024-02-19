Катували підлітка під час окупації Харківщини. Фото: Генпрокуратура

Правоохоронці ідентифікували трьох чоловіків, які катували 16-річного хлопця під час окупації Куп’янського району Харківської області.

Вони намагалися отримати від юнака інформацію щодо проукраїнські налаштованих громадян та військових, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, 15 серпня 2022 року в одному з населених пунктів Купʼянського району хлопець повертався до себе додому. В цей час до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних чоловіків, вдягнених у військову форму. Вони затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, яка була облаштована в приміщенні райвідділу поліції. Йго утримували там 16 діб.

Чоловіки катували та знущались з підлітка: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматись від підлоги. Також фігуранти систематично били хлопця, майже не годували, а замість питної води давали технічну.

Крім того, вони відправляли підлітка розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами РФ, та примушували мити автомобілі російських військових.

Такими жорстокими діями вони намагались отримати від юнака інформацію про проукраїнські налаштованих громадян та українських військових на Купʼянщині.

Катували підлітка під час окупації Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура Катували підлітка під час окупації Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура Катували підлітка під час окупації Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі зазначили, що один із підозрюваних під час окупації громади став так званим заступником начальника відділу карного розшуку «Управління внутрішніх справ тимчасової адміністрації Харківської області».

Ще один — обійняв псевдопосаду виконувача обовʼязків помічника дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції.

Усім трьом мешканця оголосили заочні підозри у порушенні законів та звичаїв війни, а двом із них також інкриміновано колабораційну діяльність. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Миколаївщини.