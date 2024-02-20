На Одещині правоохоронець рік катався на арештованій автівіці. Фото ДБР

На Одещині повідомили про підозру правоохоронцю, який забрав чужу машину з майданчика арештованих автомобілів.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Начальник чергової частини правоохоронного органу Одещини незаконно забрав з майданчика авто, яке зберігались там на період досудового розслідування у справі про розбійні напади організованою групою.

Він їздив на автівці майже рік, замінивши номера на «липові». ДБР викрило посадовця та забрало автомобіль.

Наразі чоловік звільнений з правоохоронних органів, йому повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (частина 2 статті 289 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що 3 лютого у Вознесенську правоохоронці затримали чоловіка, який викрав автомобіль Opel Kadett і сховав його у себе e дворі за декілька кілометрів від місця злочину.