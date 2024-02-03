У Вознесенську правоохоронці затримали чоловіка, який викрав автомобіль Opel Kadett і сховав його у себе e дворі за декілька кілометрів від місця злочину.

Про це повідомили в ГУ НП у Миколаївській області.

«Зі слів заявника, незамкнений легковик знаходився на вулиці неподалік його домоволодіння із ключами у замку запалення. 23-річний фігурант викрав автівку та сховав її на своєму подвірʼї», — зазначили правоохоронці.

Як з'ясували у поліції, чоловіка раніше вже затримували за майнові злочини.

У Вознесенську правоохоронці затримали чоловіка, який викрав автомобіль Opel Kadett, фото ГУ НП у Миколаївські області

Свій вчинок зловмисник пояснив бажаннями поїздити на автомобілі. За це йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно 13 грудня до правоохоронців звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що невідомий чоловік у райцентрі вкрав його автомобіль Hyundai Elantra та поїхав у напрямку Южноукраїнська. Чоловіка спіймали, коли він на викраденому авто потрапив в аварію.