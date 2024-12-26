  • четвер

    26 грудня, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Як у Миколаївській області сьогодні відключатимуть світло: графік підчерг

У четвер, 26 грудня, на Миколаївщині діятимуть графіки планових відключень світла у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів під час масованої атаки 25 грудня.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Графік відключень за підчергами:

  • 1.1 — 14:00-17:30 (3,5 години)
  • 1.2 — 14:00-17:30 (3,5 години)
  • 2.1 — 14:00-17:30 (3,5 години)
  • 3.1 — 17:30-21:00 (3,5 години)
  • 3.2 — 08:00-10:30 (2,5 години); 17:30-21:00 (3,5 години)
  • 4.1 — 08:00-10:30 (2,5 години)
  • 4.2 — 08:00-10:30 (2,5 години)
  • 5.2 — 10:30-14:00 (3,5 години)
  • 6.1 — 10:30-14:00 (3,5 години)
  • 6.2 — 10:30-14:00 (3,5 години).

Нагадаємо, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень. 

Актуальну інформацію про адреси відключень можна переглянути за наступним посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Як відомо, на Миколаївщині з 16 грудня змінили процедуру застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділили ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.

Останні новини про: Графіки відключень світла

Через загрозу обстрілів на Миколаївщині почали вимикати світло
Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Низка вулиць Миколаєва завтра будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Володимир Коваль
новини

В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Володимир Коваль
новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль

Останні новини про: Графіки відключень світла

Низка вулиць Миколаєва завтра будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Через загрозу обстрілів на Миколаївщині почали вимикати світло

Минулої доби росіяни атакували Миколаївську область із мінометів

Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60: завершити роботи планують у 2025 році