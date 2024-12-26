Як у Миколаївській області сьогодні відключатимуть світло: графік підчерг

У четвер, 26 грудня, на Миколаївщині діятимуть графіки планових відключень світла у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів під час масованої атаки 25 грудня.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Графік відключень за підчергами:

1.1 — 14:00-17:30 (3,5 години)

1.2 — 14:00-17:30 (3,5 години)

2.1 — 14:00-17:30 (3,5 години)

3.1 — 17:30-21:00 (3,5 години)

3.2 — 08:00-10:30 (2,5 години); 17:30-21:00 (3,5 години)

4.1 — 08:00-10:30 (2,5 години)

4.2 — 08:00-10:30 (2,5 години)

5.2 — 10:30-14:00 (3,5 години)

6.1 — 10:30-14:00 (3,5 години)

6.2 — 10:30-14:00 (3,5 години).



Нагадаємо, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

Актуальну інформацію про адреси відключень можна переглянути за наступним посиланням: https://off.energy.mk.ua/.

Як відомо, на Миколаївщині з 16 грудня змінили процедуру застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділили ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.