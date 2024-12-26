Як у Миколаївській області сьогодні відключатимуть світло: графік підчерг
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- Аліса Мелік-Адамян
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6:57, 26 грудня, 2024
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У четвер, 26 грудня, на Миколаївщині діятимуть графіки планових відключень світла у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів під час масованої атаки 25 грудня.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Графік відключень за підчергами:
- 1.1 — 14:00-17:30 (3,5 години)
- 1.2 — 14:00-17:30 (3,5 години)
- 2.1 — 14:00-17:30 (3,5 години)
- 3.1 — 17:30-21:00 (3,5 години)
- 3.2 — 08:00-10:30 (2,5 години); 17:30-21:00 (3,5 години)
- 4.1 — 08:00-10:30 (2,5 години)
- 4.2 — 08:00-10:30 (2,5 години)
- 5.2 — 10:30-14:00 (3,5 години)
- 6.1 — 10:30-14:00 (3,5 години)
- 6.2 — 10:30-14:00 (3,5 години).
Нагадаємо, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.
Актуальну інформацію про адреси відключень можна переглянути за наступним посиланням: https://off.energy.mk.ua/.
Як відомо, на Миколаївщині з 16 грудня змінили процедуру застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділили ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.
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