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Автоконцерн BMW заявив, що зупинив нелегальний експорт своїх авто до Росії

BMW викрила порушення експорту до Росії. Фото:ЛігаBMW викрила порушення експорту до Росії. Фото:Ліга

Німецький автоконцерн BMW виявив порушення, пов’язані з експортом автомобілів до Росії через свою філію в Ганновері. У відповідь на це компанія призупинила експортні операції та звільнила співробітників, причетних до цього інциденту.

Про це пише MSN з посиланням на заяву компанії.

Мюнхенська компанія підтвердила повідомлення видання Business Insider, в якому йшлося про те, що російським покупцям поставили понад 100 автомобілів високого класу.

Нагадаємо, що Росія перебуває під жорсткими санкціями, запровадженими Європейським Союзом і США через її повномасштабне вторгнення в Україну, яке почалося у лютому 2022 року. Постачання таких товарів, як автомобілі, до Росії заборонено в межах санкційного ембарго, якого BMW заявляє, що суворо дотримується.

Компанія також зауважила, що подібні випадки в інших галузях трапляються через так званий «сірий імпорт», коли продукція потрапляє до Росії в обхід офіційних каналів.

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