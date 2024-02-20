Сили ППО за ніч збили над Україною 23 «Шахеди». Фото: varta1.com.ua

У ніч проти 20 лютого українські воїни збили всі 23 ударні безпілотники, якими росіяни намагалися атакувати Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що, росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (з Бєлгородської області, РФ), керованою авіаційною ракетою Х-31 (з окупованої частини Запорізької області) та 23 ударними безпілотниками типу Shahed (з Приморсько-Ахтарська, РФ).

У результаті бойової роботи вдалося збити всі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, що у ніч на 20 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.