Олег Шемчук. Фото: ІМІ

Запорізького журналіста-розслідувача Олега Шемчука, який зник безвісти 15 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області, визнали загиблим.

Про це у четвер, 3 квітня, повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на свою представницю в Запорізькій області.

28-річний Олег Шемчук служив кулеметником 1 стрілецького батальйону військової частини, яка восени 2022 року протистояла окупантам біля Бахмуту.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Шемчук працював у проєкті «Наші Гроші. Запоріжжя», співпрацював з громадською організацією «Запорізький центр розслідувань» і до 2022 року співпрацював з іще одним розслідувальним медіа «Запорізький проєкт розслідувань».

Також Олег Шемчук був письменником-початківцем. За кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ, у листопаді 2021 року, він випустив свою першу книгу «7 днів на білому світі».

Раніше повідомлялося, що миколаївський журналіст Олександр Діордієв отримав серйозні поранення у зоні бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України.