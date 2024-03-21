Олександр Діордієв, фото з фейсбук-сторінки

Миколаївський журналіст Олександр Діордієв отримав серйозні поранення у зоні бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України.

Про це 20 березня повідомив Факультет економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили, випускником якого він є.

Олександр Діордієв отримав важкі поранення 6 березня і зараз знаходиться у важкому стані у військовому госпіталі.

«Він потребує тривалого лікування, а надалі — протезування і реабілітації», — йдеться у публікації університету.

На своїй фейсбук-сторінці він підтвердив інформацію про своє поранення та подякував за підтримку.

«Дякую всім за підтримку. Все добре, зараз такий стан здоров'я, що якось вплинути зборами не можна. Коли я дійду до того стану, що можна буде якось впливати грошима на здоров'я то вважатиму це перемогою. Перші години і дні допомогло дуже багато друзів і знайомих, які знали про халепу майже одразу. Дякую», — написав Олександр Діордієв.

У мирному житті він займався економічною журналістикою — він є виконавчим директором інформаційного агентства «Чорноморські бізнес-новини» та головним редактором видання «Морські бізнес-новини України».

З 2014 року займався волонтерською діяльністю, зокрема, опікувався екокемпінгом «Душа півдня» для відпочинку й оздоровлення воїнів АТО/ООС і їхніх родин на острові Джарилгач (Херсонська область).

Раніше повідомлялось, що упродовж минулої доби 20 березня російська армія обстріляла території Сумської області. Загалом зафіксували 393 удари.