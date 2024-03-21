Наслідки обстрілу Сумської області 20 березня / Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби 20 березня російська армія обстріляла території Сумської області. Загалом зафіксовали 393 удари.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів ворожими військами. Зазначається, що внаслідок обстрілів поранення зазнали троє людей, пошкоджені шість приватних будинків, адміністративну будівлю, майстерню та гараж.

Наслідки обстрілу Сумської області 20 березня / Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Сумської області 20 березня / Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Сумської області 20 березня / Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Сумської області 20 березня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, журналістка розповіла про складну ситуацію на території Сумщини зокрема в Великописарівській громаді, яка перебуває під майже безперервними обстрілами російських військ. Евакуація з певних сіл неможлива, але вдалося вивезти деяких людей.

Також вона повідомила, що кількість людей, які залишилися біля кордону в пʼятикілометровій зоні прикордоння, залишається невідомою через відсутність звʼязку. Також повідомляли, що з Великої Писарівки евакуювали всіх дітей.