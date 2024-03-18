Прикордонний пункт пропуску у Великій Писарівці до початку повномасштабного вторгнення РФ, 2021 рік, архівне фото Радіо Свобода

Журналістка розповіла про складну ситуацію на території Сумщини зокрема в Великописарівській громаді, яка перебуває під майже безперервними обстрілами російських військ. Евакуація з певних сіл неможлива, але вдалося вивезти деяких людей.

Про це повідомила журналістка Альона Яцина в ефірі телеканалу «Еспресо».

— З Попівки евакуація неможлива. Росіяни повністю розбомбили міст, ніхто людей звідти не евакуйовує. Є люди, які змогли звідти вийти самостійно вночі, ризикуючи життям, і користуючись коридором тиші. Його створив легіон «Свобода Росії» для росіян, які виходили з прикордоння РФ. З Лугівки і Олександрівки поліцейські пішки виводили або виносили людей. Там так само немає проїзних мостів, але принаймні туди можна було дістатися, — розказала вона.

За словами журналістки, ситуація в Писарівці складна, її закидають КАБами, артилерія працює постійно. Сьогодні з Писарівки вдалося вивезти 26 людей.

— Ми працюємо на місцях. У Великописарівський громаді щодня о 10:00 відправляються евакуаційні колони з центра Писарівки. Поліція доставляє людей до цих колон. Селище руйнується, там вже немає жодної вцілілої адміністративної будівлі, все розбито. Загострення у Великописарівській громаді почалося 11 березня. Це повʼязують з діями військових формувань, таких як легіон «Свобода Росії», РДК і «Сибірський батальйон», на території РФ і суміжних територіях, — додала Альона Яцина.

Також вона повідомила, що кількість людей, які залишилися біля кордону в пʼятикілометровій зоні прикордоння, залишається невідомою через відсутність звʼязку.

Нагадаємо, що з Великої Писарівки евакуювали всіх дітей.