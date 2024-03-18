Прикордонний пункт пропуску у Великій Писарівці до початку повномасштабного вторгнення РФ, 2021 рік, архівне фото Радіо Свобода

З Великої Писарівки на Сумщині, яка перебуває під майже безперервними обстрілами російських військ, евакуювали всіх дітей.

Про це повідомила кореспондентка «Радіо Свобода» Альона Яцина, яка перебуває в громаді.

— Наскільки нам відомо і наскільки нам звітують, то дітей вже у селищі не залишилось. Але є села біля кордону, в пʼятикілометровій прикордонній смузі, де невідомо, скільки людей там залишається, невідомо, хто виїхав повністю, бо немає з ними звʼязку. Немає транспортного сполучення, адже за тиждень скинули на громаду кілька сотень керованих авіабомб. Знищили всі мости через річки в громаді, і до сіл дістатися неможливо. Тобто ймовірно, що там залишаються люди, і ймовірно, що залишаються діти. З Великої Писарівки сказали, що станом на вчора всіх дітей вивезли, – розповіла кореспондентка.

В українських силах територіальної оборони посилення обстрілів Сумщини пов'язують із рейдами українських добровольців на територію Росії.

— Я без перебільшення скажу, що за минулий тиждень Сумщина переживає, мабуть, найважчі часи від квітня 2022 року, коли область покинули «рашисти». У рази збільшилася кількість ударів, кількість прильотів, кількість обстрілів. Особливо це стосується прикордонних територій тих громад, які є епіцентром діяльності цих батальйонів. Звичайно, ми розуміємо, що там відбувається активні бойові дії. І Сумщина є тим напрямком, який сьогодні активно залучений до визволення Росії, – розповів начальник служби зв‘язків з громадськістю 117-ї окремої бригади територіальної оборони Дмитро Лантушенко.

Станом на день 17 березня з Великописарівської громади, за даними поліції, евакуювалися 190 людей, з них 26 — діти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння — ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ — атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, інакше жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

Внаслідок російської ракетної атаки станом на ранок 18 березня у Миколаєві постраждали 9 людей.