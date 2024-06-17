Євген Клопотенко. Фото з відкритих джерел.

Відомий український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко розповів про мрію мати дівчину в клітці, щоб спостерігати за її поведінкою і годувати її.

Про це Євген Клопотенко сказав в інтерв'ю «Фактам ICTV».

Журналістка зазначила, що під час перегляду низки інтерв’ю Євгена Клопотенка, психологи зазначають, що захоплення «психопатами і маніяками», яке має кухар, може свідчити про певні психологічні порушення. Євген Клопотенко не став заперечувати цю думку та поділився особистою «мрією».

— Так, це правда. Я дивився (психологічний розбір, – прим. ) все правда, що вони говорять. Я кажу тобі, що я би взяв би якусь дівчину, вкрав її, посадив би її в клітку і дивився як вона себе поводить, я би годував її. Це мрія. Просто це соціально недопустимо і я не буду цього робити, але я щиро цього хочу. Звісно це правда, — сказав Євген Клопотенко.

Журналістка на висловлювання не відреагувала.

Нагадаємо, що з січня 2022 року українські школи школи перейшли на нове харчування, яке розробив Євген Клопотенко. Незабаром на нове шкільне меню обвалилася критика. Тоді Євген Клопотенко запевнив, що він із командою прочитали всі коментарі, проаналізували та прописали наступні кроки.

Також нагадаємо, як зоозахисна організація UAnimals попросила поліцію, Держпродспоживслужбу та Держекоінспекцію перевірити кухню Євгена Клопотенка, після його заяви про те, що він зберігає м'ясо бобра і серце лося.