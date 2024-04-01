Підозрювана. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала працівницю дитячого садка у Харкові, яка коригувала російські ракетні удари по місту.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, для наведення ворожих ударів жінка спершу отримувала від російських окупантів геолокації потенційних цілей, а згодом проводила там дорозвідку. Підозрювана спостерігала за об'єктами, щоб встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.

Згодом, жінка через месенджер надсилала своєму російському куратору зібрані дані у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах. Вже на основні отриманої інформації росіяни готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та ударних дронів типу Shahed.

Листування підозрюваної з російським куратором. Фото: СБУ Листування підозрюваної з російським куратором. Фото: СБУ Листування підозрюваної з російським куратором. Фото: СБУ

Жінка дистанційно завербувала російська розвідка восени 2023 року за допомогою свого знайомого з Куп’янська, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ, зазначають в СБУ.

Правопорушницю затримали у її власній оселі. Під час обшуків в її оселі в жінки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

Жінці оголосили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією усього майна.

Нагадаємо, що нещодавно Центральним районний судом Миколаєва розпочато судовий розгляд обвинувального акта щодо 45-річного місцевого жителя, який наводив ракету на багатоповерхівку.