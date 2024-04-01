Служба безпеки України затримала працівницю дитячого садка у Харкові, яка коригувала російські ракетні удари по місту.
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, для наведення ворожих ударів жінка спершу отримувала від російських окупантів геолокації потенційних цілей, а згодом проводила там дорозвідку. Підозрювана спостерігала за об'єктами, щоб встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.
Згодом, жінка через месенджер надсилала своєму російському куратору зібрані дані у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах. Вже на основні отриманої інформації росіяни готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та ударних дронів типу Shahed.
Жінка дистанційно завербувала російська розвідка восени 2023 року за допомогою свого знайомого з Куп’янська, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ, зазначають в СБУ.
Правопорушницю затримали у її власній оселі. Під час обшуків в її оселі в жінки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.
Жінці оголосили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією усього майна.
Нагадаємо, що нещодавно Центральним районний судом Миколаєва розпочато судовий розгляд обвинувального акта щодо 45-річного місцевого жителя, який наводив ракету на багатоповерхівку.
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Служба безпеки України затримала працівницю дитячого садка у Харкові, яка коригувала російські ракетні удари по місту.
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, для наведення ворожих ударів жінка спершу отримувала від російських окупантів геолокації потенційних цілей, а згодом проводила там дорозвідку. Підозрювана спостерігала за об'єктами, щоб встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.
Згодом, жінка через месенджер надсилала своєму російському куратору зібрані дані у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах. Вже на основні отриманої інформації росіяни готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та ударних дронів типу Shahed.
Жінка дистанційно завербувала російська розвідка восени 2023 року за допомогою свого знайомого з Куп’янська, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ, зазначають в СБУ.
Правопорушницю затримали у її власній оселі. Під час обшуків в її оселі в жінки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.
Жінці оголосили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією усього майна.
Нагадаємо, що нещодавно Центральним районний судом Миколаєва розпочато судовий розгляд обвинувального акта щодо 45-річного місцевого жителя, який наводив ракету на багатоповерхівку.