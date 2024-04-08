Мешканця Южноукраїнська засудили до 3 років реального позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.
У суді доведено, що чоловік перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний. Після оголошення про проведення загальної мобілізації обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний придатним до військової служби. Однак у березні 2023 року двічі умисно не прибув до ТЦК.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
Наразі вирок суду не вступив у законну силу.
Раніше повідмолялося, що на кордоні з Румунією та Молдовою зафіксували найбільше спроб незаконно перетнути кордон.
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Мешканця Южноукраїнська засудили до 3 років реального позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.
У суді доведено, що чоловік перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний. Після оголошення про проведення загальної мобілізації обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний придатним до військової служби. Однак у березні 2023 року двічі умисно не прибув до ТЦК.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
Наразі вирок суду не вступив у законну силу.
Раніше повідмолялося, що на кордоні з Румунією та Молдовою зафіксували найбільше спроб незаконно перетнути кордон.