Мешканця Миколаївщини відправили на 3 роки до в’язниці через ухилення від мобілізації. Фото з відкритих джерел

Мешканця Южноукраїнська засудили до 3 років реального позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

У суді доведено, що чоловік перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний. Після оголошення про проведення загальної мобілізації обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний придатним до військової служби. Однак у березні 2023 року двічі умисно не прибув до ТЦК.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

Наразі вирок суду не вступив у законну силу.

Раніше повідмолялося, що на кордоні з Румунією та Молдовою зафіксували найбільше спроб незаконно перетнути кордон.