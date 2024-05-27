Миколаївський спортсмен Кирило Царенко піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу пошани Міжнародних рейтингових змагань з велоспорту на шосе.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що заїзд відбувся 25 травня в Італії.
Тренують спортсмена Юрій Агарков та Володимир Когут.
Нагадаємо, що миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.
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Миколаївський спортсмен Кирило Царенко піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу пошани Міжнародних рейтингових змагань з велоспорту на шосе.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що заїзд відбувся 25 травня в Італії.
Тренують спортсмена Юрій Агарков та Володимир Когут.
Нагадаємо, що миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.