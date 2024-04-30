Наслідки обстрілу Донецької області 28-29 квітня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Війська РФ протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого є загиблий та двоє поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район:

У Красногорівці 1 людина загинула і 2 поранено. Обстріляні села Очеретинської громади. Курахове обстріляне з артилерії, Гостре — зазнало удару керованою авіабомбою.

Краматорський район:

У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти, ще 3 будинки — у Миколаївці Костянтинівської громади.

Бахмутський район:

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

За добу з лінії фронту евакуйовано 129 людей, зокрема 31 дитину.

Також армія РФ обстріляла Рибаківку на Миколаївщині пошкодивши лінії електропередач біля бази відпочинку.