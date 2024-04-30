Війська РФ протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого є загиблий та двоє поранених.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район:
У Красногорівці 1 людина загинула і 2 поранено. Обстріляні села Очеретинської громади. Курахове обстріляне з артилерії, Гостре — зазнало удару керованою авіабомбою.
Краматорський район:
У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти, ще 3 будинки — у Миколаївці Костянтинівської громади.
Бахмутський район:
У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.
За добу з лінії фронту евакуйовано 129 людей, зокрема 31 дитину.
Також армія РФ обстріляла Рибаківку на Миколаївщині пошкодивши лінії електропередач біля бази відпочинку.
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Війська РФ протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого є загиблий та двоє поранених.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район:
У Красногорівці 1 людина загинула і 2 поранено. Обстріляні села Очеретинської громади. Курахове обстріляне з артилерії, Гостре — зазнало удару керованою авіабомбою.
Краматорський район:
У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти, ще 3 будинки — у Миколаївці Костянтинівської громади.
Бахмутський район:
У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.
За добу з лінії фронту евакуйовано 129 людей, зокрема 31 дитину.
Також армія РФ обстріляла Рибаківку на Миколаївщині пошкодивши лінії електропередач біля бази відпочинку.