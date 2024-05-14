Під Волгоградом, на російській залізничній станції Котлубань, нібито через атаку БпЛА зійшов з рейок вантажний поїзд.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У пресслужбі Приволзької залізниці заявили, що сходження з рейок відбулося внаслідок «втручання сторонніх осіб». Як повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, наразі рух поїздів можливий лише в одному напрямку.

За даними російського ресурсу Baza, вантажний поїзд атакував безпілотник. Внаслідок атаки відбулося займання двох вагонів із паливом. Усього з рейок зійшли 9 вагонів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, нещодавно безпілотник атакував Рязанську область. Внаслідок влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод.