Дрони атакували рязанський НГЗ. Фото: російське видання «Астра»

У ніч на середу, 1 березня, безпілотник атакував Рязанську область. Внаслідок влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод.

Про це повідомила низка російський пропагандистських Telegram-каналів, губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку.

«Рязанський НПЗ атакований вночі БПЛА, після атаки на заводі виникла пожежа, повідомляють місцеві жителі та публікують кадри у соціальних мережах», — написало видання «Астра».

Також, за інформацією губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, дрони також атакували Воронезьку область.

«Черговими силами ППО і засобами РЕБ ще один БпЛА був збитий у передмісті Воронежа. Унаслідок падіння уламків вибите скло в будинку, який будується», – написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 9 квітня, дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу у Воронезькій області РФ.

Зазначимо, нещодавні атаки дронів по території Росії призвели до зупинки роботи одразу трьох нафтопереробних заводів країни-агресора.