У ніч на середу, 1 березня, безпілотник атакував Рязанську область. Внаслідок влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод.
Про це повідомила низка російський пропагандистських Telegram-каналів, губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку.
«Рязанський НПЗ атакований вночі БПЛА, після атаки на заводі виникла пожежа, повідомляють місцеві жителі та публікують кадри у соціальних мережах», — написало видання «Астра».
Також, за інформацією губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, дрони також атакували Воронезьку область.
«Черговими силами ППО і засобами РЕБ ще один БпЛА був збитий у передмісті Воронежа. Унаслідок падіння уламків вибите скло в будинку, який будується», – написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 9 квітня, дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу у Воронезькій області РФ.
Зазначимо, нещодавні атаки дронів по території Росії призвели до зупинки роботи одразу трьох нафтопереробних заводів країни-агресора.
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У ніч на середу, 1 березня, безпілотник атакував Рязанську область. Внаслідок влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод.
Про це повідомила низка російський пропагандистських Telegram-каналів, губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку.
«Рязанський НПЗ атакований вночі БПЛА, після атаки на заводі виникла пожежа, повідомляють місцеві жителі та публікують кадри у соціальних мережах», — написало видання «Астра».
Також, за інформацією губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, дрони також атакували Воронезьку область.
«Черговими силами ППО і засобами РЕБ ще один БпЛА був збитий у передмісті Воронежа. Унаслідок падіння уламків вибите скло в будинку, який будується», – написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 9 квітня, дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу у Воронезькій області РФ.
Зазначимо, нещодавні атаки дронів по території Росії призвели до зупинки роботи одразу трьох нафтопереробних заводів країни-агресора.