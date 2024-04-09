Дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр. Скриншот з відео

У ніч проти 9 квітня, дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу у Воронезькій області РФ.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що авіаційний центр, у якому готують льотний склад, начебто атакували два безпілотники. Один із дронів влучив у фасад будівлі на рівні четвертого поверху близько третьої ранку. За годину туди ж начебто потрапив і другий безпілотник.

Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, а також там вилетіли шибки з вікон. Постраждалих немає.

У Міністерстві оборони Росії також підтвердили атаку безпілотників на кілька регіонів країни. Там заявили, що протиповітряна оборона знищила два дрони над Бєлгородською областю і ще два — над Воронезькою. В атаці звинуватили Україну.

Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Валерія Павловича Чкалова — це навчальний заклад, у якому готують пілотів для повітряних сил російської армії.

Центр належить до Військово-повітряної академії у Воронежі, яку у 2020 році міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденом Жукова «за заслуги у зміцненні обороноздатності країни та підготовці кваліфікованих військових кадрів».

Нагадаємо, нещодавні атаки дронів по території Росії призвели до зупинки роботи одразу трьох нафтопереробних заводів країни-агресора.