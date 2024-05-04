Зруйнована ТЕС на Харківщині. Фото з відкритих джерел.

З початку повномасштабного вторгнення від ворожих атак на теплоелектростанції ДТЕК 51 енергетик отримали поранення, троє людей загинули.

Про це повідомив генеральний директор ДПЕК Енерго Ільдар Салєєв.

За його словами, українська енергетика була метою атак РФ ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли була атакована вже окупована Луганська ТЕС.

«Енергетика залишається пріоритетною метою і зараз, адже з лютого 2022 року тільки теплоелектростанції ДПЕК Енерго було атаковано майже 180 разів. одній атаці на одну ТЕС компанії кожні 4,4 дні війни», — написав Ільдар Салєєв у своєму Facebook.

Він також додав, що через російські атаки під час виконання своїх професійних обов'язків на теплоелектростанціях 51 енергетика отримали поранення, а троє людей загинули.

Лише тиждень тому двоє наших енергетиків постраждали від чергового масованого обстрілу ворога. На щастя, живі», — уточнив Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, як у грудні 2023 року російські війська намагалися атакувати об'єкти прикарпатської критичної інфраструктури.