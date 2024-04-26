Армія РФ з артилерії обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали дві людини, зокрема 9-річний хлопчик.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
«9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома», — йдеться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік. У місті пошкоджені чотири п’ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області.
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Армія РФ з артилерії обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали дві людини, зокрема 9-річний хлопчик.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
«9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома», — йдеться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік. У місті пошкоджені чотири п’ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області.