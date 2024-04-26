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"Криша може впасти" Як живуть в зруйнованих будинках в Миколаєві Як живуть в зруйнованих будинках в Миколаєві

Комісія Миколаївської облради з питань медицини погодила реорганізацію обласних лікарень Тепер це розглянуть на сесії Миколаївської облради Тепер це розглянуть на сесії Миколаївської облради

Мер Вознесенська Євгеній Величко відмовив «НикВести» у коментарі Назвавши «НикВести» «жовтою пресою» Назвавши «НикВести» «жовтою пресою»

Невидима загроза: міни та вибухонебезпечні предмети на Снігурівщині Заміновані поля, зруйновані будинки, травмовані долі людей Заміновані поля, зруйновані будинки, травмовані долі людей

За сім кілометрів від окупанта Репортаж НикВести з Посад-Покровського Репортаж НикВести з Посад-Покровського

«Ми маємо знати, як захистити себе» Миколаївці про важливість мінної безпеки Миколаївці про важливість мінної безпеки

Що російська армія залишила після себе в селі Тернові Поди біля Миколаєва Репортаж з села, де залишилось 20 людей Репортаж з села, де залишилось 20 людей

Росія вдарила Іскандерами по Миколаєву Репортаж з місця подій Репортаж з місця подій

Життя в селі, де вціліло лише 2 будинки Репортаж з Партизанського Репортаж з Партизанського