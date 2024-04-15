Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У ніч на 15 квітня, через обстріл села Кізомис Херсонської області постраждала 16-річна дівчина.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що дівчина-підліток дістала осколкові поранення та вибухову травму. Ворожий снаряд здетонував поблизу її будинку.

«Зранку потерпіла звернулася до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Нині життю та здоров'ю дівчини нічого не загрожує», —поінформували в ОВА.

За даними ОВА, минулої доби противник обстрілював Кізомис, Велетенське, Білозерку, Понятівку, Садове, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Одрадокам'янку, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

Крім того, були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогони.

Нагадаємо, що у ніч на 15 квітня росіяни п'ять разів атакував атакували Куцурубську громаду.