Фото: ДСНС Рівненської області

У Рівненські області сталася за участі автоцистерни та мікроавтобуса. Внаслідок аварії загинуло 14 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. Серед загиблих — 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.

Фото: ДСНС Рівненської області Фото: ДСНС Рівненської області Фото: ДСНС Рівненської області

У ДСНС Рівненської області уточнили, що аварія трапилася приблизно о 15:45 поблизу села Верхів Острозької територіальної громади. Рятувальники, що прибули на місце побачили, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter на трасі Городище — Рівне — Старокостянтинів.

Наразі місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію та зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Нагадаємо, вдень 5 липня на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» у селі Добра Криниця зіштовхнулися Mercedes-Benz Vito та Ford Fiesta. В результаті аварії постраждали п'ятеро дітей.