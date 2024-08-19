Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганна Замазєєва. Колаж «НикВести»

Голова Держагенства з енергоефективності Ганна Замазєєва закликала українців замінювати традиційні джерела тепла, такі як котли, бойлери та кондиціонери на теплові насоси.

В етері національного телемарафону вона заявила це допоможе зменшити витрати на обслуговування систем охолодження та опалення у домогосподарствах, пишуть «НикВести».

Ганна Замазєєва наголосила, що теплові насоси можуть забезпечити не лише тепло та гарячу воду взимку, а й охолодження повітря влітку, замінюючи традиційні кондиціонери. Вона закликала всі ОСББ, особливо ті, що не мають газопостачання, розглянути можливість переходу на теплові насоси.

— Я закликаю, щоб всі ОСББ, які мають електричне живлення та не мають газопостачання, обов'язково зверталися і встановили теплові насоси, оскільки це збереже електроенергію, зменшить тиск на нашу енергосистему та заощадить кошти. Оскільки тепловий насос може вам забезпечити і тепло, і гарячу воду, а якщо ви його встановлюєте в приватному домогосподарстві, ви можете собі забезпечити охолодження повітря замість кондиціонерів влітку. Це обладнання є найефективнішим, енергоефективнішим, тим паче, якщо ви дивитесь на енергоефективні заходи як на частину свого бюджету родинного, ви маєте розуміти, що обслуговування котла, бойлеру, кондиціонерів – це додаткові кошти. Якщо ви встановлюєте для себе тепловий насос – це всього один вид обладнання, яке вам потрібно буде постійно підтримувати, – сказала вона.

Вона також зазначила, що установка теплових насосів має бути обов’язково супроводжена термомодернізацією будівлі.

За словами Ганни Замазєєвої, теплові насоси можна встановити в рамках державних програм підтримки, зокрема, за програмою фонду енергоефективності «Гріндім» та за рахунок коштів фонду декарбонізації.

Крім того, Ганна Замазєєва також закликала українців відмовитись від бойлерів, а міських голів України відновити централізоване гаряче водопостачання, щоб знизити навантаження на енергосистему країни.

— Щоб допомоги нашим енергетикам, ми закликаємо всіх, хто може зараз відмовитись від найбільшого енергоспоживчого обладнання в домівках — це бойлер. Фактично, де є можливість користуватися централізованою гарячою водою, то треба до неї повертатися. Ми закликаємо мерів міст, територіальних громад забезпечувати якісну послугу, — сказала вона.

Слід значити, що Миколаївський виконком раніше офіційно припинив централізоване гаряче водопостачання. Причина цього — зношеність систем теплопостачання та відсутність фінансів у підприємств-постачальників для їх відновлення. Також зазначено, що гаряча вода фактично не подається з 2006 року через непридатність теплотрас.

Раніше, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував іноземним бізнесменам вкладати кошти в розвиток децентралізованого опалення в українських містах. Також він заявляв про необхідність передачі Миколаївської ТЕЦ до міської власності, щоб модернізувати теплопостачання та знизити тарифи для населення.