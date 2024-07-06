Фото: поліція Миколаївської області

Вдень 5 липня на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» у селі Добра Криниця зіштовхнулися Mercedes-Benz Vito та Ford Fiesta. В результаті аварії постраждали п'ятеро дітей.

Внаслідок зіткнення автомобілів Mercedes-Benz Vito перекинувся, повідомляє поліція Миколаївської області.

Фото: поліція Миколаївської області Фото: поліція Миколаївської області Фото: поліція Миколаївської області

У результаті водії та семеро пасажирів, серед яких пʼятеро дітей віком 2, 6, 9, 15 та 16 років, з обох автівок отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Усіх травмованих доставили у медичні заклади.

Нагадаємо, ввечері 29 червня в Миколаєві на перехресті вулиць Лягіна та Потьомкінської сталась аварія за участю автомобілів Land Cruiser Prado та ВАЗ-21110.