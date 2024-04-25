ССО ЗСУ ліквідували ЗРК Бук-М1 РФ, скриншот з відео

У четвер, 25 квітня сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російський ЗРК«Бук-М1», який готувався до пуску ракет.

Про це повідомляє пресцентр Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що «Бук-М1» виявили оператори 3-го окремого полку ССО на одному з найгарячіших напрямків фронту. Координати передали артилерійському підрозділу Сил оборони, який завдав удару по зенітно-ракетному комплексу РФ.

На опублікованих кадрах видно, як Бук-М1 готується до запуску ракет, а потім вибухає внаслідок влучання снаряда.

Нагадаємо, що десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали чергове відбиття невдалого штурму Новомихайлівки росіянами.