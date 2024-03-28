У Миколаєві з 28 березня з 10:00 тимчасово змінюється рух трамваїв за маршрутом №1 у напрямку Яхт-клубу рухатимуться до зупинки БК «Будівельників».
Про це повідомили на КП «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що зміна руху пов'язана з тим, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводитиме роботи в цьому районі.
Про відновлення руху за звичним маршрутом буде повідомлено додатково.
Читайте статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».
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У Миколаєві з 28 березня з 10:00 тимчасово змінюється рух трамваїв за маршрутом №1 у напрямку Яхт-клубу рухатимуться до зупинки БК «Будівельників».
Про це повідомили на КП «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що зміна руху пов'язана з тим, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводитиме роботи в цьому районі.
Про відновлення руху за звичним маршрутом буде повідомлено додатково.
Читайте статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».