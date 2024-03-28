Трамвайне депо у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

У Миколаєві з 28 березня з 10:00 тимчасово змінюється рух трамваїв за маршрутом №1 у напрямку Яхт-клубу рухатимуться до зупинки БК «Будівельників».

Про це повідомили на КП «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що зміна руху пов'язана з тим, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводитиме роботи в цьому районі.

Про відновлення руху за звичним маршрутом буде повідомлено додатково.

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