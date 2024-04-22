Через сильні пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електропостачання.
Про це повідомив глава Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Як зазначається, нині тимчасово без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Відключені 26 населених пунктів у Миргородській, Лохвицькій, Зіньківській, Диканській та Кобеляцькій громадах.
«До відновлювальних робіт залучені 18 аварійних бригад: 57 робітників і 20 одиниць техніки. Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в домівки людей», — додав він.
Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлені 76 населених пунктів в шести областях. Зокрема, у Миколаївські області знеструмлено три населених пункти.
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Через сильні пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електропостачання.
Про це повідомив глава Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Як зазначається, нині тимчасово без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Відключені 26 населених пунктів у Миргородській, Лохвицькій, Зіньківській, Диканській та Кобеляцькій громадах.
«До відновлювальних робіт залучені 18 аварійних бригад: 57 робітників і 20 одиниць техніки. Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в домівки людей», — додав він.
Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлені 76 населених пунктів в шести областях. Зокрема, у Миколаївські області знеструмлено три населених пункти.