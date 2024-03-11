Оборонна промисловість РФ, фото з відкритих джерел

Росія виробляє за місяць 250 тисяч артилерійських боєприпасів або близько 3 мільйонів на рік, випереджаючи США та ЄС втричі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на оцінки розвідок країн НАТО й джерела.

Відомо, що США та Європа разом здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки в Україну.

За його словами, американські військові поставили за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що все одно менше ніж половина щомісячного виробництва Росії. Однак, навіть ця цифра зараз недосяжна через проблеми з фінансуванням у Конгресі.

Нині росіяни випускають на полі бою 10 тисяч снарядів, а Україна тільки дві тисячі.

Представник НАТО заявили, що російські заводи з виробництва снарядів працюють у цілодобовому режимі. У російському оборонному секторі зараз працюють близько 3,5 млн людей у порівнянні з 2—2,5 млн до початку повномасштабної війни.

Крім того, Росія імпортує боєприпаси, зокрема з Ірану. який торік надав Москві 300 тисяч артилерійських снарядів, а Північна Корея — щонайменше 6 700 контейнерів з мільйонами снарядів.

«Росія вклала в гру все, що має. Їхня військова машина працює на повну потужність», — наголосив західний розвідник.

Проте, навіть цих потужностей Росії поки не вистачає, щоб задовольнити свої потреби. Союзники також не очікують, що РФ досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, що незважаючи на санкції, у 2023 році Росія змогла імпортувати високотехнологічні чіпи американського та європейського виробництва на більш ніж 1 мільярд доларів.