Чіп. Фото: Getty Images

Незважаючи на санкції, у 2023 році Росія змогла імпортувати високотехнологічні чіпи американського та європейського виробництва на більш ніж 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання посилається на закриті дані російської митниці, які опинилися у розпорядженні журналістів. Вказується, що загальна вартість імпортованих Росією напівпровідників та інтегральних схем, які можуть використовуватися для виробництва військової техніки, за рік становила 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Більш ніж половина з них припадає на продукцію компаній зі Сполучених Штатів та ЄС.

«Компанії заявили, що вони повністю дотримуються вимог санкцій, припинили бізнес у Росії, коли почалася війна, і запровадили процеси та політику для контролю за дотриманням. Вони сказали, що працюють над протидією незаконному переправленню товарів, у тому числі з відповідними органами», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість підсанкційних технологій потрапляють до РФ через треті країни, зокрема з Китаю, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Також вказується, що ЄС зараз працює над новим пакетом санкцій для боротьби з компаніями в третіх країнах щодо торгівлі технологіями.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на санкції, Росія продовжує отримувати із західних країн необхідні для крилатих ракет чіпи. Серед цих товарів — комп’ютерні чіпи американських компаній Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc і Analog Devices Inc, а також німецької Infineon AG, які були виявлені у російських системах зброї.

Нагадаємо, уряд Китаю заборонив постачання до РФ процесорів Loongson. Рішення пов’язане з тим, що технологія визнана стратегічно важливою та використовується у військово-промисловому комплексі Китаю.