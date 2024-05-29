Данська рада у справах біженців передала техніку гуртожитку для ВПО в Миколаєві, фото: Агенція розвитку Миколаєва

Данська рада у справах біженців передала 133 одиниці побутової техніки гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Миколаєві.

Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.

Як відомо, у Миколаєві завершився ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Там зможуть розмістити близько 200 людей, які втратили свої домівки через велику війну.

Зокрема, організація передала мікрохвильові печі, газові плити, праски та дошки для прасування, сушарки, чайники, а також Smart телевізор у майбутню кімнату відпочинку.

«Обладнання приміщень були важливими аспектами підготовки гуртожитку. Нещодавно Данська рада у справах біженців передала 133 одиниці побутової техніки. Це значно покращить умови проживання для людей, які втратили свої домівки через війну», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, це не єдиний гуртожиток у Миколаєві, призначений для внутрішньо переміщених осіб. У одному з них вже відремонтовано десять кімнат, а інша будівля перебуває у черзі на ремонт. Зауважимо, що зараз у Миколаєві зареєстровано понад 47,5 тисяч ВПО.

Як сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, хтось із них винаймає житло, хтось живе у родичів. Але є люди, які потребують підтримки від міста.

З урахуванням значної кількості переселенців у місті, очевидно, що ресурсів для забезпечення всіх їх житлом не вистачає. Проте, завдяки міжнародним організаціям, ця проблема поступово починає вирішуватися.

Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.