Кордон КНДР та Південної Кореї. Фото з відкритих джерел.

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї.

Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

У вівторок, близько 20-30 північнокорейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні, ненадовго перейшли на територію Південної Кореї, а потім повернулися на свій бік після попереджувальних пострілів з боку Південної Кореї.

Зазначається, що це стало другим порушенням кордону з боку Північної Кореї за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня.

Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли, що змусило північнокорейських солдатів повернутися на свій бік кордону, після чого не спостерігалося жодної незвичайної активності.

Представник Об'єднаного комітету заявив, що інцидент, схоже, був випадковим.

Порушення кордону сталося на тлі того, що з квітня Північна Корея розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, будівництво стін та будівництво доріг для військових операцій.

«Ці дії, здається, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими та жителями та запобігання їхнім спробам перетнути кордон», — сказано в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.

Нагадаємо, як у січні КНДР заявила про випробування підводного ядерного дрону.