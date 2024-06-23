Випускниці Миколаївського ліцею №40 Крістіні Яценко діагностували гостру Т-клітинну лімфобластнаюу лейкемію. Дівчина потребує дорогого тривалого лікування.
Як зазначили однокласники Крістіни, нині вона перебуває у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».
«Наша однокласниця — Крістіна Яценко, з якою ми ще минулого тижня разом танцювали випускний вальс і отримували атестати, яка мріяла про майбутнє і вступ до ВНЗ — зараз бореться за своє життя», — йдеться у повідомленні.
Вони звертаються з проханням матеріально допомогти та підтримати дівчинку та її родину.
Охочі допомогти Крістіні Яценко можуть переказати кошти на лікування на картку:
Карта тата:
Яценко Анатолій 4149499398568111
Карта бабусі:
Порух Тетяна Іванівна
5457082516931602
«Адже сьогодні важлива кожна гривня! Просимо всіх не бути осторонь! Допоможіть нашій Крістіні», — додали однокласники.
Нагадаємо, у Львові в лікарні Святого Пантелеймона медики дістали з серця військового півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу.
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Випускниці Миколаївського ліцею №40 Крістіні Яценко діагностували гостру Т-клітинну лімфобластнаюу лейкемію. Дівчина потребує дорогого тривалого лікування.
Як зазначили однокласники Крістіни, нині вона перебуває у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».
«Наша однокласниця — Крістіна Яценко, з якою ми ще минулого тижня разом танцювали випускний вальс і отримували атестати, яка мріяла про майбутнє і вступ до ВНЗ — зараз бореться за своє життя», — йдеться у повідомленні.
Вони звертаються з проханням матеріально допомогти та підтримати дівчинку та її родину.
Охочі допомогти Крістіні Яценко можуть переказати кошти на лікування на картку:
Карта тата:
Яценко Анатолій 4149499398568111
Карта бабусі:
Порух Тетяна Іванівна
5457082516931602
«Адже сьогодні важлива кожна гривня! Просимо всіх не бути осторонь! Допоможіть нашій Крістіні», — додали однокласники.
Нагадаємо, у Львові в лікарні Святого Пантелеймона медики дістали з серця військового півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу.