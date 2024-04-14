Зранку 14 квітня російсько-окупаційні війська обстріляли з дрона вантажівку на території Сумської області, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Росіяни обстріляли з дрона вантажівку на території Сумської області Росіяни обстріляли з дрона вантажівку на території Сумської області

За даними слідства, удар стався близько 8:00 на території Краснопільської громади Сумського району. Окупанти скинули на вантажівку вибухівку з дрона, через що водій транспортного засобу загинув.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України). Наразі триває документування наслідки обстрілів

Уночі та зранку 14 квітня росіяни 6 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Краснопільська та Свеська громади.

Нагадаємо, у суботу, 13 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Миколаївщиною.