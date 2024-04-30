ДТП на Миколаївщині. Фото: поліція Миколаївщини

У неділю, 28 квітня, на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» сталася ДТП за участю автомобіля Volksvagen та мотоцикла Yamana Drag Star.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

У ДТП на трасі на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: поліція Миколаївщини

Зазначається, що зіткнення Volksvagen Golf та Yamana Drag Star 400 сталося приблизно о 18:00 поблизу села Красне Березанської громади.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції затримали водійку легковика у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині їй повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що 15 жовтня, трапилася ще одна аварія на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь», зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Водій двоколісного загинув.