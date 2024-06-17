Фото: ZIUA de Constanta

У ніч проти 17 червня в румунському повіті Констанца сталася аварія між вантажівкою та рейсовим автобусом, у якому було 57 українців.

До лікарні відправили чотирьох людей, пише румунське видання Digi24.

Зазначається, що аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Бая. У рейсовому автобусі їхали 15 дорослих та 42 — неповнолітніх.

За даними видання, в аварії постраждали двоє дорослих і 13 дітей. Наразі у лікарню відправили чотирьох людей — двох дорослих і двох дітей.

На місце події виїхали кілька бригад пожежної та швидкої допомоги. Влада Констанци вводила «Червоний план» — це протокол дій для екстрених служб, який активується в разі великих аварій або катастроф. Дорожній рух в обох напрямках перекрили. Українські дипломати поки не коментували аварію.

Фото: ZIUA de Constanta Фото: ZIUA de Constanta

Нагадаємо, у січні цього року, біля прикордонного переходу «Угринів — Долгобичув» з боку Польщі перекинувся автобус із 59 українцями.