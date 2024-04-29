Двом поліцейським одного з відділень поліції Миколаївського районного управління повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабаря. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, поліцейські одержали від громадянина тисячу доларів за не викриття правопорушення та не притягнення до кримінальної відповідальності.

Їх затримали одразу після одержання грошей та повідомили про підозру. Суд обрав поліцейським запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 200 гривень кожному.

Поліцейським загрожує до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Двох миколаївських поліцейських підозрюють в одержанні хабаря / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Двох миколаївських поліцейських підозрюють в одержанні хабаря / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, двох миколаївських поліцейських підозрюють у вимаганні хабаря у 40 тисяч гривень за те, що вони не створюватимуть безпідставних документів щодо кримінального порушення.

Також у Миколаєві судитимуть поліцейського, який за хабар обіцяв помʼякшити покарання викритого на крадіжці чоловіка.