Дитина на руках. Фото з відкритих джерел

Служба безпеки зібрала докази ще на двох громадян України, які причетні до депортації 15 українських дітей до Росії.

Про це повідомляє СБУ.

Працівники спецслужби зафіксували насильницьке переміщення по окупованій території України та подальшу депортацію до Росії 15 вихованців захопленої на той час Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині. Уточнюється, що дітей вивезли у липні 2022 році.

Серед підозрюваних у скоєнні злочину є так званий заступник очільника окупаційного «департаменту молоді та спорту Херсонської області». Його спільниця – «ректорка» аграрного університету на тимчасово окупованій території регіону, яку призначили окупанти.

За даними слідства, щоб викрасти дітей із навчального закладу, до нього прибули 20 озброєних військовослужбовців РФ.

Тоді росіяни забрали вихованців школи разом з директоркою установи та її чоловіком і примусово вивезли до окупованого у той період селища Степанівка на Херсонщині. Там потерпілих очікували двоє фігурантів, які організували примусове переміщення дітей і двох дорослих до місцевого річкового вокзалу. Звідти потерпілих «під контролем» РФ переправили на лівобережжя області, а потім автобусом – до Криму. Потім вихованців української школи поїздом вивезли до міста Анапа у Краснодарському краї.

За даними слідства, під час перебування депортованих дітей у РФ, росіяни заборонили їм використовувати українську мову та змушували співати гімн Росії.

Згодом за підтримки міжнародних волонтерських організацій дітей вдалося вивезти до третьої країни, щоб у подальшому повернути додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам з окупаційних органів Росії про підозру за частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей долучилися вже 33 країни.