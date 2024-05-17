У ніч з 16 на 17 травня ударні безпілотники ГУР та СБУ атакували низку важливих цілей РФ у тимчасово окупованому Криму, Новоросійську та Туапсе.

Про це повідомляють українські ЗМІ, такі як Українська правда, РБК-Україна та hromadske з посиланням на власні джерела у відомствах.

Цієї ночі українські безпілотники уразили низку воєнних об’єктів Росії. Ціллю комплексної операції з використанням надводних і повітряних дронів стали кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську.

Також внаслідок роботи ППО та засобів РЕБ ворога було уражено й інші об’єкти. За інформацією джерела, СБУ та ГУР спільно влаштували атаку на Севастопольську бухту. Там спалахнула пожежа.

Також, за даними джерел, розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська. Вибухи пролунали в районі мазутного термінала та на залізничній станції.

СБУ, за даними ЗМІ, вразила дронами Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Вибухало також на електропідстанції «Севастопольська», вона припинила роботу, що призвело до відключень електроенергії.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони стверджує, що під час нічної атаки сили ППО «перехопили та знищили» 102 безпілотники.