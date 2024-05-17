Російське Міністерство оборони стверджує, що під час нічної атаки сили ППО «перехопили та знищили» 102 безпілотники.

Про це відомство повідомило у своєму Telegram-каналі.

За заявою Міноборони, над окупованим Кримом було «знищено і перехоплено» 51 безпілотник, над територією Краснодарського краю росії — 44, у Бєлгородській області — 6, у Курській області — один.

«Протягом ночі морською авіацією та патрульними катерами Чорноморського флоту знищено шість безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря», — додали росіяни.

Нагадаємо, нещодавно в Росії заявили, що вночі 15 травня над окупованим Кримом нібито було знищено 10 ракет ATACMS.