В Росії заявили, що вночі 15 травня над окупованим Кримом нібито було знищено 10 ракет ATACMS.

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

Крім того, в Міноборони заявили, що над Бєлгородською, Курською та Брянською областями РФ були збиті ракети, авіабомби та безпілотники.

«Дві протирадіолокаційні ракети HARM, дві керовані авіабомби Hammer, два реактивні снаряди РСЗВ «Вільха» та дев'ять БПЛА знищено над територією Бєлгородської області. П'ять БПЛА знищено над Курською областю та три БПЛА перехоплено над територією Брянської області», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на середу, 17 квітня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила про закриття автомобільної дороги від Джанкоя до села Побєдне. Саме в тому районі знаходиться військовий аеродром.

Як згодом повідомили у розвідці України, внаслідок удару по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму, де дислокуються російські війська, вдалося знищити або критично пошкодити низку техніки.