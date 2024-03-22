Затримання підозрюваного. Фото: СБУ.

Служба безпеки України затримала навідника, який хотів передати РФ дані про танкові колони ЗСУ поблизу лінії фронту на Харківщині. Якщо його провину доведуть - чоловікові буде загрожувати тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Підозрюваним виявився 45-річний мешканець харківського передмістя. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення він переїхав на Полтавщину, звідки за власної ініціативи намагався вийти на спецслужби рф.

Перед цим чоловік публікував у проросійських Telegram-каналах власні дописи, в яких вихваляв президента Путина та героїзував російські війська. В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань.

У зоні особливої уваги підозрюваного були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно з цим він намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки. За даними СБУ, цю інформацію росіяни планували використати для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.

Чоловіка затримали спробі передачі розвідданих. При обшуку в його орендованому житлі працівники СБУ вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочину.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України). Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Збір доказів. Фото: СБУ.

Збір доказів. Фото: СБУ.

Нагадаємо, як на Миколаївщині затримали колишнього працівника місцевого оборонного заводу, якого підозрюють у шпигунстві за ЗСУ для Російської Федерації. Йому загрожує до 12 років тюрми.