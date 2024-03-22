Служба безпеки України затримала навідника, який хотів передати РФ дані про танкові колони ЗСУ поблизу лінії фронту на Харківщині. Якщо його провину доведуть - чоловікові буде загрожувати тюремне ув'язнення.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Підозрюваним виявився 45-річний мешканець харківського передмістя. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення він переїхав на Полтавщину, звідки за власної ініціативи намагався вийти на спецслужби рф.
Перед цим чоловік публікував у проросійських Telegram-каналах власні дописи, в яких вихваляв президента Путина та героїзував російські війська. В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань.
У зоні особливої уваги підозрюваного були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно з цим він намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки. За даними СБУ, цю інформацію росіяни планували використати для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.
Чоловіка затримали спробі передачі розвідданих. При обшуку в його орендованому житлі працівники СБУ вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочину.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України). Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.
Нагадаємо, як на Миколаївщині затримали колишнього працівника місцевого оборонного заводу, якого підозрюють у шпигунстві за ЗСУ для Російської Федерації. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Служба безпеки України затримала навідника, який хотів передати РФ дані про танкові колони ЗСУ поблизу лінії фронту на Харківщині. Якщо його провину доведуть - чоловікові буде загрожувати тюремне ув'язнення.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Підозрюваним виявився 45-річний мешканець харківського передмістя. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення він переїхав на Полтавщину, звідки за власної ініціативи намагався вийти на спецслужби рф.
Перед цим чоловік публікував у проросійських Telegram-каналах власні дописи, в яких вихваляв президента Путина та героїзував російські війська. В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань.
У зоні особливої уваги підозрюваного були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно з цим він намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки. За даними СБУ, цю інформацію росіяни планували використати для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.
Чоловіка затримали спробі передачі розвідданих. При обшуку в його орендованому житлі працівники СБУ вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочину.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України). Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.
Нагадаємо, як на Миколаївщині затримали колишнього працівника місцевого оборонного заводу, якого підозрюють у шпигунстві за ЗСУ для Російської Федерації. Йому загрожує до 12 років тюрми.