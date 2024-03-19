На Миколаївщині чоловіка підозрююють у співпраці з РФ / Фото: СБУ

На Миколаївщині затримали колишнього працівника місцевого оборонного заводу, якого підозрюють у шпигунстві за ЗСУ для Російської Федерації. Йому загрожує до 12 років тюрми.

За даними Служби безпеки України у Миколаївській області, інформатор намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

Зазначається, щоб відслідкувати місця базування української ППО, чоловік запускав дрони обладнані камерами відеофіксації. Отриману інформацію він месенджером передавав «зв’язковому» російської спецслужби.

«Звʼязковим» виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут», який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами.

За словами правоохоронців, росіяни планували використати отримані відомості для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, у тому числі для вогневого ураження українських комплексів ППО.

На Миколаївщині чоловіка підозрююють у співпраці з РФ / Фото: СБУ На Миколаївщині чоловіка підозрююють у співпраці з РФ / Фото: СБУ

Служба безпеки викрила російського інформатора на початку його розвідувальної активності. Його затримали у власному помешканні.

Під час обшуку в його оселі вилучили дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Також у затриманого знайшли речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки.

За даними слідства, підозрюваний міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його безпілотників.

На Миколаївщині чоловіка підозрююють у співпраці з РФ / Фото: СБУ На Миколаївщині чоловіка підозрююють у співпраці з РФ / Фото: СБУ

У ході розслідування встановили, що інформатором є колишній працівник місцевого оборонного заводу. У поле зору окупантів він потрапив через публікацію власних коментарів в російських Телеграм-каналах, де він підтримував агресивну війну проти України.

Наразі провоохоронці повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Частина 3 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

Частини 2, 3 статті 436-2(виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також, у Миколаєві затримали 30-річного місцевого мешканця, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.