Зруйновані будівлі внаслідок нічних ракетних атак ХАМАС в Тель-Авіві, 8 жовтня 2023 р. Фото: EPA/UPG

Палестинське угруповання ХАМАС обстріляло ізраїльську столицю Тель-Авів уперше за чотири місяці.

Про це пишуть Reuters та Al Jazeera.

Ізраїльські військові заявили, що з району міста Рафах на півдні Сектору Гази ХАМАС випустив 8 ракет у бік Тель-Авіву. Лише деякі з них Ізраїлю вдалося перехопити.

Бойовики бригади «Аль-Кассам» взяли на себе відповідальність за атаку, заявивши, що ракети були запущені у відповідь на «сіоністські масові вбивства цивільного населення».

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що в Ізраїлі спалахнули масові протести проти уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Понад 80 000 демонстрантів у Тель-Авіві звинуватили його в неготовності до атаки ХАМАСу і вимагали відставки, дострокових виборів і звільнення заручників.

Як відомо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.

У неділю, 15 жовтня, у штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.

Ввечері 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 200 до 300 людей загинули під час ізраїльського удару по лікарні у Секторі Гази.

В свою чергу, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання «Ісламський джихад».