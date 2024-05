В Ізраїлі спалахнули масові протести проти уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Про це пишуть CNN та Guardian .

Понад 80 000 демонстрантів у Тель-Авіві звинуватили його в неготовності до атаки ХАМАСу і вимагали відставки, дострокових виборів і звільнення заручників.

BREAKING: TEL AVIV ON FIRE AND COMPLETE CHAOS



There are estimated 100,000 and growing on true streets of Tel Aviv and across israel.



Families of israeli prisoners in Gaza are leading the protests.