В Ізраїлі спалахнули масові протести проти уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Про це пишуть CNN та Guardian.
Понад 80 000 демонстрантів у Тель-Авіві звинуватили його в неготовності до атаки ХАМАСу і вимагали відставки, дострокових виборів і звільнення заручників.
BREAKING: TEL AVIV ON FIRE AND COMPLETE CHAOS— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 25, 2024
There are estimated 100,000 and growing on true streets of Tel Aviv and across israel.
Families of israeli prisoners in Gaza are leading the protests. pic.twitter.com/8JRijG4kNs
Протестувальники тримали плакати з гаслами «Зупиніть війну і допоможіть» та несли фотографії жінок-солдатів, викрадених бойовиками, які перебувають у полоні з жовтня 2023 року.
За повідомленнями ЗМІ, деякі з груп демонстрантів заблокували важливі транспортні сполучення в Тель-Авіві. На фото преси, поліція застосувала проти демонстрантів водомети. Також у Тель-Авіві відбулися арешти.
Протести також були в інших місцях Ізраїлю, зокрема в Єрусалимі, Хайфі, Кесарії та Реховоті.
Як відомо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».
У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.
Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.
Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.
У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.
9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.
9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.
У неділю, 15 жовтня, у штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.
Ввечері 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 200 до 300 людей загинули під час ізраїльського удару по лікарні у Секторі Гази.
В свою чергу, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання «Ісламський джихад».
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В Ізраїлі спалахнули масові протести проти уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Про це пишуть CNN та Guardian.
Понад 80 000 демонстрантів у Тель-Авіві звинуватили його в неготовності до атаки ХАМАСу і вимагали відставки, дострокових виборів і звільнення заручників.
BREAKING: TEL AVIV ON FIRE AND COMPLETE CHAOS— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 25, 2024
There are estimated 100,000 and growing on true streets of Tel Aviv and across israel.
Families of israeli prisoners in Gaza are leading the protests. pic.twitter.com/8JRijG4kNs
Протестувальники тримали плакати з гаслами «Зупиніть війну і допоможіть» та несли фотографії жінок-солдатів, викрадених бойовиками, які перебувають у полоні з жовтня 2023 року.
За повідомленнями ЗМІ, деякі з груп демонстрантів заблокували важливі транспортні сполучення в Тель-Авіві. На фото преси, поліція застосувала проти демонстрантів водомети. Також у Тель-Авіві відбулися арешти.
Протести також були в інших місцях Ізраїлю, зокрема в Єрусалимі, Хайфі, Кесарії та Реховоті.
Як відомо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».
У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.
Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.
Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.
У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.
9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.
9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.
У неділю, 15 жовтня, у штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.
Ввечері 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 200 до 300 людей загинули під час ізраїльського удару по лікарні у Секторі Гази.
В свою чергу, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання «Ісламський джихад».