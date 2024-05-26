Протести проти уряду в Ізраїлі

В Ізраїлі спалахнули масові протести проти уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Про це пишуть CNN та Guardian .

Понад 80 000 демонстрантів у Тель-Авіві звинуватили його в неготовності до атаки ХАМАСу і вимагали відставки, дострокових виборів і звільнення заручників.

BREAKING: TEL AVIV ON FIRE AND COMPLETE CHAOS



There are estimated 100,000 and growing on true streets of Tel Aviv and across israel.



Families of israeli prisoners in Gaza are leading the protests. pic.twitter.com/8JRijG4kNs — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 25, 2024

Протестувальники тримали плакати з гаслами «Зупиніть війну і допоможіть» та несли фотографії жінок-солдатів, викрадених бойовиками, які перебувають у полоні з жовтня 2023 року.

За повідомленнями ЗМІ, деякі з груп демонстрантів заблокували важливі транспортні сполучення в Тель-Авіві. На фото преси, поліція застосувала проти демонстрантів водомети. Також у Тель-Авіві відбулися арешти.

Протести також були в інших місцях Ізраїлю, зокрема в Єрусалимі, Хайфі, Кесарії та Реховоті.

Як відомо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.

У неділю, 15 жовтня, у штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.

Ввечері 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 200 до 300 людей загинули під час ізраїльського удару по лікарні у Секторі Гази.

В свою чергу, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання «Ісламський джихад».