ОНОВЛЕНО 28.06.2024, 12:10: Додали інформацію від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Фото з місця події. Фото: ДСНС.

Зранку у п’ятницю, 28 червня, у київському метро людина впала під потяг. Інцидент трапився на станції метро Золоті ворота. Це вже другий випадок за два дні.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

«На станції Золоті ворота пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців», — йдеться у повідомленні.

Через це повноцінний рух на «зеленій» гілці тимчасово зупинено. Рух поїздів організовано від станції Червоний хутір до Кловської та від Сирця до Лук'янівської. Також станції Золоті ворота, Палац спорту та пересадочний вузол Золоті ворота — Театральна зачинені на вхід для пасажирів.

Пізніше у ДСНС повідомили, що рятувальники отримали повідомлення про те, що під колію потрапила людина о 10:38.

«Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці», — додали в прес-службі.

Фото з місця події. Фото: ДСНС.

Фото з місця події. Фото: ДСНС.

Нагадаємо, що схожа ситуація була за день до цього — 27 червня. Інцидент трапився на станції «Університет».