Мешканець Миколаївщини вдарив поліцейського / Фото: Нацполіція

23-річний житель Миколаївської області у Вознесенську влаштував дебош у магазині та вдарив поліцейського, який приїхав на виклик, кулаком в обличчя.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, увечері 26 лютого до чергової частини Вознесенського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів райцентру молодик поводиться неадекватно, провокує конфлікти з відвідувачами та завдав тілесних ушкоджень працівниці магазину.

На виклик одразу прибула слідчо-оперативна група райуправління поліції. Під час спілкування з правоохоронцями порушник продовжував поводитися зухвало, висловлювався нецензурною лайкою на адресу співробітників поліції, а на вимоги заспокоїтися не реагував. Після цього дебошир підійшов до одного з поліцейських і вдарив його кулаком в обличчя.

Слідчі затримали чоловіка та повідомили про підозру за частиною 2 статті 345 «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків». За скоєне йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у відділку поліції миколаївець нагрубив поліцейському, а потім ще й вдарив. Тепер він може потрапити на п’ять років за грати.

Також раніше повідомлялося, що у Миколаєві жінка вдарила ногою в груди поліцейську.