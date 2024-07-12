Мер Вознесенська Євген Величко, 2020 рік, фото: «НикВести»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що постраждалий внаслідок ракетного удару по Вознесенську міський голова Євген Величко перебуває в нормальному стані. Однак про те, чому в момент атаки мер знаходився на території приватного підприємства, він не знає.

Про це Віталій Кім розповів у коментарі кореспондентці «НикВести».

Очільник області розповів, що від уламків мер зазнав поранень та був госпіталізований, однак після всіх медичних процедур його виписали у той же день.

— З ним все добре. В нього різані та колоті рани, він відзвонився по відео, якщо чесно, прямо зі стола в лікарні. Його перемотали, обробили рани та відпустили в той же день. Він отримав поранення голови та руки, але в принципі з ним все нормально, — сказав Віталій Кім.

Удар, як відомо, прийшовся по приватному підприємству «Памір Буд», основним видом діяльності якого є виготовлення виробів із бетону для будівництва. Чому під час робочого дня там перебував мер, голова ОВА припустив, що у нього могли бути «побутові питання».

— Це ж підприємство, яке займалось будівельними матеріалами, тобто це питання до Величка. Насправді я в той день був у Вознесенську під час удару. Так, це дійсно приватний сектор бізнесу, де виготовляють черепицю, деревину. Можливо в нього були якісь побутові питання, — додав голова області.

Сам Євген Величко вчора увечері звернувся до містян у відеозверненні, опублікованому на сторінці у Facebook. Він розповів, що ракета влучила у складські приміщення підприємства, де в одному з цехів загинув чоловік.

— В результаті прямого влучення у склад підприємства виникла пожежа, на складських приміщеннях постраждали працівники. На жаль, загинув один із них, Євген Рубан. Він працював у зварювальному цеху. Євген почав працювати нещодавно на підприємстві, був відповідальним співробітником. Щирі співчуття родині загиблого, — сказав Євген Величко.

Ракетна атака по Вознесенську 10 липня

Близько 15:30 по місту Вознесенськ російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих.

Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.

Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне Миколаїв Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне Миколаїв Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне Миколаїв

Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.

11 липня стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8. Четверо з них в лікарні.

На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.