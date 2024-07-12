Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що постраждалий внаслідок ракетного удару по Вознесенську міський голова Євген Величко перебуває в нормальному стані. Однак про те, чому в момент атаки мер знаходився на території приватного підприємства, він не знає.
Про це Віталій Кім розповів у коментарі кореспондентці «НикВести».
Очільник області розповів, що від уламків мер зазнав поранень та був госпіталізований, однак після всіх медичних процедур його виписали у той же день.
— З ним все добре. В нього різані та колоті рани, він відзвонився по відео, якщо чесно, прямо зі стола в лікарні. Його перемотали, обробили рани та відпустили в той же день. Він отримав поранення голови та руки, але в принципі з ним все нормально, — сказав Віталій Кім.
Удар, як відомо, прийшовся по приватному підприємству «Памір Буд», основним видом діяльності якого є виготовлення виробів із бетону для будівництва. Чому під час робочого дня там перебував мер, голова ОВА припустив, що у нього могли бути «побутові питання».
— Це ж підприємство, яке займалось будівельними матеріалами, тобто це питання до Величка. Насправді я в той день був у Вознесенську під час удару. Так, це дійсно приватний сектор бізнесу, де виготовляють черепицю, деревину. Можливо в нього були якісь побутові питання, — додав голова області.
Сам Євген Величко вчора увечері звернувся до містян у відеозверненні, опублікованому на сторінці у Facebook. Він розповів, що ракета влучила у складські приміщення підприємства, де в одному з цехів загинув чоловік.
— В результаті прямого влучення у склад підприємства виникла пожежа, на складських приміщеннях постраждали працівники. На жаль, загинув один із них, Євген Рубан. Він працював у зварювальному цеху. Євген почав працювати нещодавно на підприємстві, був відповідальним співробітником. Щирі співчуття родині загиблого, — сказав Євген Величко.
Близько 15:30 по місту Вознесенськ російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих.
Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.
Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.
11 липня стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8. Четверо з них в лікарні.
На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що постраждалий внаслідок ракетного удару по Вознесенську міський голова Євген Величко перебуває в нормальному стані. Однак про те, чому в момент атаки мер знаходився на території приватного підприємства, він не знає.
Про це Віталій Кім розповів у коментарі кореспондентці «НикВести».
Очільник області розповів, що від уламків мер зазнав поранень та був госпіталізований, однак після всіх медичних процедур його виписали у той же день.
— З ним все добре. В нього різані та колоті рани, він відзвонився по відео, якщо чесно, прямо зі стола в лікарні. Його перемотали, обробили рани та відпустили в той же день. Він отримав поранення голови та руки, але в принципі з ним все нормально, — сказав Віталій Кім.
Удар, як відомо, прийшовся по приватному підприємству «Памір Буд», основним видом діяльності якого є виготовлення виробів із бетону для будівництва. Чому під час робочого дня там перебував мер, голова ОВА припустив, що у нього могли бути «побутові питання».
— Це ж підприємство, яке займалось будівельними матеріалами, тобто це питання до Величка. Насправді я в той день був у Вознесенську під час удару. Так, це дійсно приватний сектор бізнесу, де виготовляють черепицю, деревину. Можливо в нього були якісь побутові питання, — додав голова області.
Сам Євген Величко вчора увечері звернувся до містян у відеозверненні, опублікованому на сторінці у Facebook. Він розповів, що ракета влучила у складські приміщення підприємства, де в одному з цехів загинув чоловік.
— В результаті прямого влучення у склад підприємства виникла пожежа, на складських приміщеннях постраждали працівники. На жаль, загинув один із них, Євген Рубан. Він працював у зварювальному цеху. Євген почав працювати нещодавно на підприємстві, був відповідальним співробітником. Щирі співчуття родині загиблого, — сказав Євген Величко.
Близько 15:30 по місту Вознесенськ російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих.
Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.
Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.
11 липня стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8. Четверо з них в лікарні.
На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.