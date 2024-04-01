Розбита сонячна панель. Фото з Facebook.

У Миколаєві на набережній невідомі розбили на лавочці панель із сонячною батареєю, яка давала змогу заряджати телефони та іншу техніку через USB-порт.

При це у групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» розповіла Ольга Голубенко.

Вона просить замінити, або демонтувати пошкоджену панель, а також перевірити виходів USB на цих лавках.

Розбита сонячна панель. Фото з Facebook. Розбита сонячна панель. Фото з Facebook.

Зазначимо, що ці лавки встановили у 2019 році. 12 таких об’єктів розмістили поблизу Миколаївської міської ради та на Флотському бульварі.

Лавки у безоплатне користування громаді передали представники соціально-відповідального бізнесу. Вони є екологічно безпечними, оскільки 100% працюють на сонячній енергії.

Нагадаємо, що минулого року в одній з лікарень Миколаєва встановили сонячну електростанцію. Вона живитиме хірургічне відділення.